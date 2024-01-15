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На окуповані території Запорізької області далі привозять медиків з Росії

Водночас якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. Зростає смертність.

На окуповані території Запорізької області далі привозять медиків з Росії
Фото: Центр національного спротиву

На окуповані території Запорізької області прибули медики з Карелії, інформує Центр національного спротиву.

“Через брак кадрів на ТОТ окупанти продовжують завозити медичні бригади з території РФ”, − йдеться у повідомленні. 

Медиків привозять на ротаційній основі з виплатами премії для них. 

Зокрема, працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти. 

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Водночас якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. В усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. 

Перевага окупантам надається навіть у разі надання екстреної допомоги. “Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає”, − зазначили у ЦНС.

Зазначимо, український рух спротиву отримав списки усіх медичних груп, які прибули на територію України з РФ. 

  • Центр нацспротиву раніше повідомляв, що гуманітарна ситуація на тимчасово окупованих територіях критично загострюються.
  • Російські окупанти не відновлюють цивільну інфраструктуру на ТОТ, яку ж самі зруйнували під час захопленням міст. Зокрема, у Бердянську критична ситуація із водопостачанням. Окупаційна влада забезпечує містян водою з річки Берда, яка мало придатна до вживання.
  • Також в місті критична ситуація з медикаментами. Українських і європейських ліків немає, є лише російські та китайські, але вони дуже дорогі та малоефективні. Доступ до якісніших ліків мають лише російські військові та росіяни, які приїхали у відрядження. 
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