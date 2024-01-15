На окуповані території Запорізької області далі привозять медиків з Росії

Водночас якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. Зростає смертність.

На окуповані території Запорізької області прибули медики з Карелії, інформує Центр національного спротиву.

“Через брак кадрів на ТОТ окупанти продовжують завозити медичні бригади з території РФ”, − йдеться у повідомленні.

Медиків привозять на ротаційній основі з виплатами премії для них.

Зокрема, працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти.

Водночас якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. В усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.

Перевага окупантам надається навіть у разі надання екстреної допомоги. “Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає”, − зазначили у ЦНС.

Зазначимо, український рух спротиву отримав списки усіх медичних груп, які прибули на територію України з РФ.