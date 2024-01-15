У Запорізькій області збили розвідувальний дрон росіян

Уночі окупанти гатили по 19 містах та селах на лінії вогню. Всього зафіксовано 84 удари.

У небі над Запорізькою областю Сили оборони збили ворожий розвідувальний дрон.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Звуки вибухів, які могли чути жителі обласного центру близько 09:28 - робота підрозділів Сил оборони України по ворожому розвідувальному безпілотнику. Ціль знищено", - написав Малашко в Telegram.

Раніше він також повідомив, що окупанти гатили по 19 містах та селах на лінії вогню. Всього зафіксовано 84 удари

"Рашисти обстріляли з РСЗВ Новоданилівку та Новодарівку, а також атакували 21безпілотником Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Малинівку, Новодарівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку й П'ятихатки. 61 артудар прийшовся по території Новоандріївки, Залізничного, Левадного, Полтавки, Приютного, Роботиного, Кам'янистого, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів", - повідомив голова ОВА.

Він також додав, що надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.