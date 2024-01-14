Головне за неділю, 14 січня: відбиті штурми під Авдіївкою та Мар'їнкою, зустріч в Давосі щодо Формули миру

Бої під Авдіївкою, 86 бойових зіткнень, ворожі обстріли, розслідування Reuters про викрадення окупантами українських дітей. Яким запам’ятається 690-й день повномасштабної війни.

Сьогодні на четвертій зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру свої історії розповіли українці, які постраждалих від воєнних злочинів росіян.

Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний прокурор Андрій Костін. "Важливо, що сьогодні тут пролунали голоси українців, які постраждали від воєнних злочинів Росії. Один з них - 16-річний хлопець із Бучі. Російські військові вбили його батька просто у нього на очах. Також виступила дівчина - медсестра з Київщини, яка зазнала сексуального насильства від російського військового", - зазначив він.

Костін також повідомив, що справи щодо цих злочинів вже слухаються в українських судах. Наразі загарбники вже отримали 77 вироків.

"Незважаючи на те, що війна триває вже майже два роки і за цей час задокументовано 120 тисяч воєнних злочинів ворога, історії людей, які пережили це, ще шокують і наших партнерів, і нас самих", - додав генпрокурор.

Також у Давосі учасники зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру розглянули другу п’ятірку пунктів Української формули миру та напрацювання з їх реалізації.

Йдеться про такі пункти Формули: “Виведення російських військ і припинення бойових дій”, “Відновлення справедливості”, “Екологічна безпека”, “Недопущення ескалації та повторення агресії”, “Підтвердження закінчення війни”.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 86 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав трьох ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися поліпшити тактичне положення.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, 15 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 січня – в нашій новині.

Уночі 14 січня російські окупанти завдали авіаударів по Вовчанську Харківської області. Двома КАБами армія РФ зруйнувала два ангари з зерном та будівлю для його обробки.

"Знищений врожай та зруйновані приміщення - росіяни продовжують гатити по цивільним об'єктам. У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв. Дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна", — повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Внаслідок обстрілів були перебої з електропостачанням, живлення відновили", — додає очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Агентство Reuters опублікувало масштабне розслідування про викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій російськими посадовцями та колаборантами.

Журналісти агентства протягом шести місяців розслідували долі викрадених Росією українських дітей, які осиротіли або були розлучені із родинами.

Подробиці – в новині.

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