Російська армія з ранку неділі обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Від самого ранку ворог гатив по району. Двічі обстрілював з артилерії та 11 разів бив дронами-камікадзе”, − зазначив він.

Під удар потрапили Нікополь та Марганецька громада.

Пошкоджено три багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Понівечені три господарські споруди, чотири авто та газогін.

Жертв і постраждалих внаслідок обстрілів окупантів немає.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG