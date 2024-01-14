Російська армія з ранку неділі обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Від самого ранку ворог гатив по району. Двічі обстрілював з артилерії та 11 разів бив дронами-камікадзе”, − зазначив він.
Під удар потрапили Нікополь та Марганецька громада.
Пошкоджено три багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Понівечені три господарські споруди, чотири авто та газогін.
Жертв і постраждалих внаслідок обстрілів окупантів немає.
- Сьогодні під час повітряної тривоги у Криворізькому районі Дніпропетровщини сили ППО знищили ворожу ракету.