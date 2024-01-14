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Росіяни обстріляли Нікопольський район з артилерії та дронів

Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки.

Росіяни обстріляли Нікопольський район з артилерії та дронів
Фото: EPA/UPG

Російська армія з ранку неділі обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Від самого ранку ворог гатив по району. Двічі обстрілював з артилерії та 11 разів бив дронами-камікадзе”, − зазначив він.

Під удар потрапили Нікополь та Марганецька громада. 

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Пошкоджено три багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Понівечені три господарські споруди, чотири авто та газогін. 

Жертв і постраждалих внаслідок обстрілів окупантів немає.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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