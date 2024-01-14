​Голова МЗС Швейцарії закликав залучити Китай до зусиль із припинення війни в Україні

Він також наголосив, що є країни що перебувають далеко від конфлікту, але можуть відігравати певну роль у впливі на Китай і Росію.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс вважає, що Китай "має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією".

Про це він заявив після закінчення зустрічі щодо української Формули миру в Давосі, передає "Радіо Свобода".

"Китай відіграє важливу роль. Ми повинні знайти шляхи співпраці з Китаєм у цьому питанні. Мир для українського народу вкрай необхідний... Ми повинні зробити все, щоб закінчити цю війну", – сказав Кассіс на пресконференції.

При цьому він зазначив, що "і Росія і Україна не бажають йти на поступки".

Кассіс зазначив, що країни, які ведуть діалог із Росією, такі як Бразилія, Індія і ПАР, беруть участь в дискусіях в Давосі і "можуть зіграти важливу роль".

"Участь альянсу БРІКС дуже важлива, тому що ці країни мають відносини з Росією... Все це може створити цей колективний рух, щоб залучити країни, які перебувають далеко від конфлікту, але можуть відігравати певну роль у впливі на Китай і Росію", - додав Кассіс.

Яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України