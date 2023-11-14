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Салліван закликав до прямих перемовин США та Китаю щодо війни Росії проти України

15 листопада Джо Байден зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско.

Салліван закликав до прямих перемовин США та Китаю щодо війни Росії проти України
Фото: ЕРА/UPG

Радник президента СШУ Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що уряди США та Китаю повинні мати прямі обговорення критично важливих питань, зокрема, – війни Росії проти України та недопущення постачання озброєнь в РФ.

Про це він заявив перед запланованою зустріччю лідерів США та Китаю, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати й Китай повинні мати можливість прямо обговорювати усі критичні питання, які постають перед нашими двома країнами, включно з проблемами під час криз, таких як російсько-українська криза", – наголосив Салліван.

Він зазначив, що президент Байден вже мав низку відвертих розмов із президентом Китаю щодо питання військової підтримки Росії.

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При цьому Салліван охарактеризував двосторонні відносини США з Китаєм як "складні й конкурентні" та такі, що "можуть легко перерости в конфлікт або конфронтацію". Тому, за його словами, необхідно керувати цим процесом. 

Водночас, він зазначив, що поки не було виявлено, що Китай постачав зброю Москві після повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому він зауважив, що ця інформація може бути застарілою, оскільки базується на даних кількаденної давності.

Нагадаємо, 15 листопада президент США Джо Байден зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско, де проходитиме саміт АТЕС.

Перед зустріччю США та Китай провели переговори щодо ядерної зброї.

Раніше Reuters із посиланням на міністерку фінансів США Джанет Єллен повідомило, що уряд США має докази того, що китайські фірми, ймовірно, допомагають у постачанні обладнання для армії Росії в обхід західним санкціям. У Вашингтоні закликають Китай вжити жорстких заходів, "інакше це матиме серйозні наслідки". Єллен не уточнила, про які саме китайські компанії йдеться, але додала, що вони є приватними, і сказала, що вона не припускає, що це відбувалося з відома китайського уряду.

Крім того, на початку грудня ЄС і Китай проведуть саміт, учасники якого говоритимуть і про Україну.

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