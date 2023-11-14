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Угорщина повинна припинити закупівлі російського газу, - комісар з енергетики Кадрі Сімсон

Такі закупівлі роблять країну відкритою для зловмисного впливу з боку Кремля. 

Угорщина повинна припинити закупівлі російського газу, - комісар з енергетики Кадрі Сімсон
Кадрі Сімсон
Фото: pastimes.ru

Угорщина повинна активізувати зусилля для припинення закупівель російських енергоресурсів. Такі закупівлі роблять країну відкритою для зловмисного впливу з боку Кремля. 

Про це заявила комісар з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Politico.

“Навіть Угорщина знає, що, продовжуючи цю діяльність, вони надають Росії право маніпулювати їхнім ринком”, — сказала Сімсон.

Вона нагадала, що знає “одного політичного лідера в Європі, який тисне руку цьому військовому злочинцю, але це все”.

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Сімсон також висловила жаль, що Угорщина продовжує будівництво ядерного реактора Paks II, який залежить від підтримки та ядерного палива з боку Росії.

Такі заяви єврокомісар зробила після того, як минулого місяця “Газпром” оголосив, що він збільшить постачання природного газу до Угорщини цієї зими після переговорів у Пекіні між прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше "Газпром" відзвітував про історичний крах видобутку газу. За підсумками першого півріччя видобуток  склав 179,45 млрд кубометрів. Порівняно з тим же періодом 2022 року обсяги впали на 25%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом — майже на третину: у січні–червні 2021 року "Газпром" видобув 260,8 млрд кубів.

Тим часом міністр енергетики Молдови Віктор Парликов заявив, що його держава купуватиме газ у "Газпрому". Але за умови, якщо "Газпром" запропонує вигідну ціну і якщо Росія при цьому не поставить жодних політичних умов Молдові.

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