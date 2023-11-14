ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Франція передає Вірменії автомобілі, раніше призначені для України, – ЗМІ
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
ГоловнаСвіт

США і Великобританія ввели нові санкції проти ХАМАСу

Під обмеження потрапили лідери терористів і фінансисти цієї структури.

США і Великобританія ввели нові санкції проти ХАМАСу
Фото: Наша Нива

США спільно з Великобританією ввели санкції проти ХАМАСу.

Про це йдеться на сайті американського Державного департаменту.

Зокрема, Держдеп вніс до списку Акрама аль-Аджурі - лідера Палестинського ісламського джихаду (PIJ), яке базується в Сирії.

Міністерство фінансів США додало до переліку сім фізичних осіб та дві організації, які надавали підтримку Хамасу або PIJ чи діяли від їхнього імені.

"Ми робимо ці дії в координації зі Сполученим Королівством, щоб захистити міжнародну фінансову систему від зловживань з боку ХАМАСу та його пособників. Ми продовжимо працювати з нашими партнерами та союзниками, щоб зруйнувати канали фінансування тероризму ХАМАСу", - йдеться в заяві Держдепу США.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, минулого місяця США запровадили санкції щодо ключових осіб і бойовиків угруповання ХАМАС та його фінансових посередників, які дислокувалися в Газі, а також у Судані, Туреччині, Алжирі та Катарі.

Згодом нові обмеження Штати застосували до активів та фізичних осіб, які допомагають терористам обходити санкції

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies