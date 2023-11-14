У Буркіна-Фасо внаслідок нападу на село загинули 70 людей

Масове вбивство відбулося ще 5 листопада, але прокуратура досі не знає, хто за ним стоїть.

Щонайменше 70 людей загинули в Буркіна-Фасо внаслідок нападу на село Заонго. Переважно жертвами стали діти та літні люди, пише російськомовне бюро Deutsche Welle із посиланням на місцеву прокуратуру.

Прокуратури повідомила про масове вбиства 13 листопада, але відбулося воно ще 5. Хто стоїть за нападом – досі невідомо.

Місцевий мешканець у коментарі AFP повідомив, що напад відбувся через два дні після "боїв між силами безпеки та терористами". Влада США та ЄС закликала Буркіна-Фасо розслідувати атаку.

Торік у цій західноафриканській країні відбулося два військові перевороти. У 2015 повстання ісламістів у Малі поширилося на Буркіна-Фасо, і відтоді там регулярно відбуваються збройні напади джихадистів. Кількість жертв нападів оцінюється в понад 17 000 осіб, а біженців – у 2 млн.