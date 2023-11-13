Литва хоче позбавити громадянства балерину Ілзе Лієпу

МВС литви доручило Департаменту міграції почати процедуру позбавлення громадянства балерини Ілзе Лієпи. Це сталосьпісля того, як були вивчені публічні заяви балерини.

Про це повідомляє Delfi.

"Публічні заяви Ілзе Лієпи розцінюються як дискредитація держави", – заявляє МВС.

Питання до Лієпи виникли після інтерв'ю балерини, в якому вона називає війну в Україні спецоперацією та відкрито зневажає західний світ та його цінності.

"Нам дуже пощастило, що у нас є такий лідер як Володимир Володимирович Путін, який служить своїй батьківщині та вірний своєму обов'язку", - сказала також балерина.

Після того, як МВС Литви отримає інформацію з Департаменту міграції, міністерство звернеться до президента, який на підставі висновку Комісії з громадянства приймає остаточні рішення щодо позбавлення наданого як виняток громадянства.

Литовське громадянство балерині Лієпі було надано у 2000 році як виняток. Рішення було прийнято з урахуванням того, що вона довше 10 років танцювала з литовським артистом балету Пятрасом Скірмантасом.

Як раіше повідомлялось, УЄФА оштрафувала Федерацію Литви за антипутінське гасло "путін – х*йло". Лідер команди закликав фанатів продовжувати.