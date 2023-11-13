Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Бійці 47 ОМБр опублікували кадри боїв на Авдіївському напрямку
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Окупанти скинули у Чорне море чотири авіабомби
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Росіяни завдали ударів по Харкову та області (оновлено)
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Місто старців і волонтерів: як живе Херсон за рік після деокупації
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
ГоловнаСвіт

Литва хоче позбавити громадянства балерину Ілзе Лієпу

Це сталось через публічні заяви Лієпи.

Литва хоче позбавити громадянства балерину Ілзе Лієпу

МВС литви доручило Департаменту міграції почати процедуру позбавлення громадянства балерини Ілзе Лієпи. Це сталосьпісля того, як були вивчені публічні заяви балерини.

Про це повідомляє Delfi.

"Публічні заяви Ілзе Лієпи розцінюються як дискредитація держави", – заявляє МВС. 

Питання до Лієпи виникли після інтерв'ю балерини, в якому вона називає війну в Україні спецоперацією та відкрито зневажає західний світ та його цінності. 

Підписуйтесь на наш Google News

"Нам дуже пощастило, що у нас є такий лідер як Володимир Володимирович Путін, який служить своїй батьківщині та вірний своєму обов'язку", - сказала також балерина. 

Після того, як МВС Литви отримає інформацію з Департаменту міграції, міністерство звернеться до президента, який на підставі висновку Комісії з громадянства приймає остаточні рішення щодо позбавлення наданого як виняток громадянства.

Литовське громадянство балерині Лієпі було надано у 2000 році як виняток. Рішення було прийнято з урахуванням того, що вона довше 10 років танцювала з литовським артистом балету Пятрасом Скірмантасом. 

Як раіше повідомлялось, УЄФА оштрафувала Федерацію Литви за антипутінське гасло "путін – х*йло". Лідер команди закликав фанатів продовжувати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies