В Естонії оштрафували росіянина за носіння георгіївської стрічки

Водія авто з георгіївською стрічкою було оштрафовано минулими вихідними на прикордонному переході в Нарві під час в'їзду до Естонії. Про це пише ERR.

"Інцидент стався 11 листопада на прикордонному пункті "Нарва-1", – повідомила у понеділок Ідаська префектура.

Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили, що до машини прикріплений предмет із символікою держави-агресора. Прикордонники повідомили водію, що подібна символіка заборонена в Естонії і оштрафували його на 400 євро.

Литва заборонила публічне демонстрування знаків Z, V та георгіївської стрічки. В Україні георгіївська стрічка законодавчо заборонена з червня 2017 року