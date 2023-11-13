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Главою польського Сейму став кандидат від опозиції Шимон Головня

За призначення опозиціонера проголосували 265 депутатів.

Главою польського Сейму став кандидат від опозиції Шимон Головня
Лідер громадського руху Polska 2050 Шимон Головня представляє свій план розвитку Польщі під час з'їзду у Варшаві, 22 січня 2021
Фото: EPA/UPG

Маршалком нижньої палати польського парламенту став лідер партії “Польща 2050” Шимон Головня.За призначення Головні главою Сейму проголосували 265 депутатів Сейму РП при необхідному мінімумі в 231 голос. Про це повідомляє RMF 24.

Також, на посаду глави польського парламенту претендувала колишня главу нижньої палати польського парламенту Елжбєта Вітек, однак за неї проголосували лише 193 депутатів.

Відомо, що у 2020 році Шимон Головня балотувався на президентських виборах, отримавши 13,87% він посів третє місце. У тому ж році він заснував партію “Польща 2050”, яка під час осінніх парламентських виборів в Польщі отримала 33 депутатських мандатів. 

Лідер польської опозиції Дональд Туск закликав президента країни Анджея Дуду якнайшвидше сформувати новий уряд. У свою чергу опозиційна коаліція, яка охоплює широку частину польського політичного спектра заявила, що проблем зі створенням коаліційного уряду немає бути.

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