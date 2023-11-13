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500 млн євро військової допомоги Україні від ЄС все ще заблоковані

Також відкладається 12-ий пакет санкцій.

500 млн євро військової допомоги Україні від ЄС все ще заблоковані
Фото: скриншот відео

Восьмий транш військової допомоги Києву від ЄС (500 млн євро) все ще заблокований.

Про це повідомив редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х.

За його словами, відбулася чергова дискусія у Брюсселі серед 27 міністрів закордонних справ. 

Крім того, відкладається і новий пакет санкцій проти Росії.

"Очікується, що його представлять країнам-членам ЄС пізніше цього тижня", - додав Джозвяк.

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Нагадаємо, минулого місяця прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, що розраховує на візит української делегації до Будапешту та домовитися стосовно зняття вето з військової допомоги ЄС на 500 млн євро.

Водночас країни Європейського Союзу розглядають запасний план, щоб проштовхнути попри позицію Будапешта ще одну необхідну допомогу для України у війні проти Росії. Йдеться про 50 млрд євро.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським повідомила, що Євросоюз має схвалити 12-ий пакет санкцій проти Росії.

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