500 млн євро військової допомоги Україні від ЄС все ще заблоковані

Восьмий транш військової допомоги Києву від ЄС (500 млн євро) все ще заблокований.

Про це повідомив редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х.

За його словами, відбулася чергова дискусія у Брюсселі серед 27 міністрів закордонних справ.

another discussion on 🇺🇦 in Brussels today among the 27 foreign ministers of the 🇪🇺. and still a blockage over the 8th tranche (500 million) of EU military aid for #Ukraine https://t.co/wvn9krbeWO — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 13, 2023

Крім того, відкладається і новий пакет санкцій проти Росії.

"Очікується, що його представлять країнам-членам ЄС пізніше цього тижня", - додав Джозвяк.

Нагадаємо, минулого місяця прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, що розраховує на візит української делегації до Будапешту та домовитися стосовно зняття вето з військової допомоги ЄС на 500 млн євро.

Водночас країни Європейського Союзу розглядають запасний план, щоб проштовхнути попри позицію Будапешта ще одну необхідну допомогу для України у війні проти Росії. Йдеться про 50 млрд євро.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським повідомила, що Євросоюз має схвалити 12-ий пакет санкцій проти Росії.