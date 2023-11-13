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Сунак звільнив голову МВС за скандальні заяви та призначив на її місце Клеверлі. МЗС очолив експрем'єр Кемерон

Браверман відправили у відставку за припущення про вибірковість поліції у ставленні до протестувальників. 

Сунак звільнив голову МВС за скандальні заяви та призначив на її місце Клеверлі. МЗС очолив експрем'єр Кемерон
Ріші Сунак
Фото: aa.com.tr

Новим міністром закордонних Великої Британії став Девід Кемерон – колишній прем'єр-міністр (2010-2016). Про погодження його кандидатури повідомив голова уряду Ріші Сунак у X.

Попередній голова МЗС Джеймс Клеверлі стане новим міністром внутрішніх справ. До цього Ріші Сунак звільнив голову МВС Суеллу Браверман після того, як її звинуватили в розпалюванні напруженості через протести до Дня перемир'я, пише The Guardian.

У першому після призначення дописі Кемерон згадав про війну в Україні.

Фото: UK Prime Minister у X

"Ми стикаємося з низкою складних міжнародних викликів, включно з війною в Україні та кризою на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін для цієї країни рідко коли було важливіше підтримувати наших союзників, зміцнювати наше партнерство та переконатися, що наш голос почутий", – написав він.

Звільнення Браверман відбулося після того, як вона зробила низку суперечливих заяв, включно з тим, що безхатченки самі обрали собі "спосіб життя". 

Це вже вдруге Браверман звільнили з посади в уряді. Торік прем'єрка Ліз Трасс звільнила її після декількох тижнів роботи за те, що вона надіслала конфіденційну інформацію члену парламенту з приватної електронної адреси.

Прямим поштовхом до нового звільнення стала заява Браверман для Times, у якій вона сказала про існування враження, що офіцери поліції вдаються до фаворитизму, коли справа доходить до протестувальників і що вони були жорсткішими щодо правих екстремістів, ніж пропалестинського "натовпу".

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