Al Mayadeen: Єгипет заборонив Ірану доставити гуманітарну допомогу до Гази

Джерела арабського видання Al Mayadeen повідомили, що Єгипет заборонив Ірану доставляти гуманітарну допомогу до Гази. Співрозмовники видання стверджують, що іранцям "ввічливо відмовили" в прийнятті будь-якої допомоги через позицію Ізраїлю.

Під час зустрічі на арабо-ісламському саміті в Ер-Ріяді з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі президент Ірану Ібрагім Раїсі повторив прохання надіслати допомогу. Він закликав країни з мусульманською більшістю надавати зброю палестинцям, які беруть участь у бойових діях проти Ізраїлю.

Іранський президент назвав Ізраїль окупантами і сказав, що вони "цілують руки ХАМАСу" за "спротив" ізраїльському "режиму".

Минулого тижня голова Товариства Червоного Півмісяця Ірану висловив готовність Ірану надіслати гуманітарну допомогу та вантажі до Єгипту, щоб звідти вони потрапили до Гази.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала вчора до негайного припинення вогню в Газі та наголосила на катастрофічному становищі медичних закладів. Лікарні в Газі не можуть функціонувати на припиняють приймати нових пацієнтів.

Раніше Верховний комісар із прав людини в ООН Волкер Тюрк заявив, що і ХАМАС, і Ізраїль вчиняли воєнні злочини протягом минулого місяця. Він сказав, що звірства, вчинені палестинськими збройними групами 7 жовтня, були жахливими, жорстокими та шокуючими, вони були воєнними злочинами, як і продовження утримання заручників.

Водночас "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином, як і незаконна примусова евакуація мирних жителів". Тюрк закликав обидві сторони погодитися припинити вогонь, щоб забезпечити доставку допомоги до Гази, та звільнити заручників, утримуваних ХАМАСом.