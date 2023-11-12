Уряд Угорщини буде проводити консультації з населенням щодо членства України в ЄС

Національні консультації" в Угорщині не є аналогом референдуму.

Державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер анонсував проведення консультацій з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

Про це пишуть Європейська правда з посиланням на видання Alfahir.

"Чи вважаєте ви, що Україна має місце в Європейському Союзі? Висловіть свою думку під час національної консультації, яка незабаром розпочнеться!" – заявив Менцер у відеозверненні.

Подальший текст, який виголошує представник уряду Віктора Орбана, підіграє російським наративам і спонукає громадян відповісти "ні" на основне питання консультацій.

"Зараз в Україні йде війна, тому, якщо країна буде прийнята до Європейського Союзу, то війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну," – каже держсекретар.

Таким чином припускає, що членство в ЄС означає якісь військові зобов'язання, і що прийняття України може бути реалізоване вже найближчим часом, під час нинішнього стану війни. Правда полягає в тому, що членство України не накладає на членів Союзу жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати спільно, тому Віктор Орбан може скористатися можливістю шантажу, створеною правом вето.

Ще одне твердження, на якому наголошуватиметься під час консультацій, що Україна отримає кошти, призначені для Угорщини, знову ж таки не відповідає дійсності.

Також під час консультацій уряд Орбана готується використати проти України аргумент з утисками прав угорської меншини.

"У національних громад в Україні відібрали існуючі права, права угорської національної громади, і ці права не повернуті до цього дня", – каже на відео Менцер.

Нагадаємо, у січні уряд Угорщини оголосив про результати "національних консультацій" щодо санкційної політики Європейського Союзу, заявивши, що 97% опитаних не підтримують антиросійські санкції через війну в Україні. В уряді додали, що майже 1,4 млн людей висловили свою думку під час консультацій. В Угорщині зареєстровано понад 8,2 млн виборців.

Так звані "національні консультації" в Угорщині не є аналогом референдуму. Вони дають угорцям право заповнювати бюлетені, які уряд розсилає поштою по домівках своїх громадян. При цьому процедури підрахунку та контролю, обов'язкові для референдумів, не застосовуються, а збір голосів може тривати місяцями. Вважають, що у "консультаціях" беруть участь прихильники чинної влади.

До слова, у жовтні Угорщина заблокувала черговий транш ЄС на військову допомогу для України в розмірі 500 млн євро.