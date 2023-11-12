Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
В Росії горить пороховий завод у Тамбовській області, - соцмережі
В Росії горить пороховий завод у Тамбовській області, - соцмережі
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення
У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
ГоловнаСвіт

У секторі Гази обстрілу зазнав офіс ООН. Є загиблі та поранені

В офісі ООН перебували люди, які шукали прихистку.

У секторі Гази обстрілу зазнав офіс ООН. Є загиблі та поранені
Фото: EPA/UPG

У секторі Гази вночі обстрілу зазнав офіс ООН. Про це повідомив адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер в мережі "X".

За словами Штайнера, наразі надходять повідомлення про загиблих і поранених серед цивільних осіб, які там ховаються.

"Минулої ночі було обстріляно офіс у Газі, повідомлялося про загиблих і поранених серед тих, хто шукав безпеки в нашому комплексі. Це неправильно з усіх точок зору", – йдеться у повідомленні Штайнера.

Представник ООН наголосив, що цивільне населення, цивільна інфраструктура та недоторканність об’єктів ООН мають бути завжди захищені.

Нагадаємо, В ООН звинуватили у воєнних злочинах і Ізраїль, і ХАМАС. Верховний комісар з прав людини сказав, що "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies