У секторі Гази обстрілу зазнав офіс ООН. Є загиблі та поранені

В офісі ООН перебували люди, які шукали прихистку.

У секторі Гази вночі обстрілу зазнав офіс ООН. Про це повідомив адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер в мережі "X".

За словами Штайнера, наразі надходять повідомлення про загиблих і поранених серед цивільних осіб, які там ховаються.

"Минулої ночі було обстріляно офіс у Газі, повідомлялося про загиблих і поранених серед тих, хто шукав безпеки в нашому комплексі. Це неправильно з усіх точок зору", – йдеться у повідомленні Штайнера.

Представник ООН наголосив, що цивільне населення, цивільна інфраструктура та недоторканність об’єктів ООН мають бути завжди захищені.

Нагадаємо, В ООН звинуватили у воєнних злочинах і Ізраїль, і ХАМАС. Верховний комісар з прав людини сказав, що "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином".