У суботу, 11 листопада, у Лондоні декілька сотень тисяч людей взяли участь у пропалестинській ході.

Про це повідомляють західні ЗМІ.

Зокрема, видання BBC повідомило, що, за оцінками столичної поліції, близько 300 000 людей приєдналися до пропалестинської демонстрації сьогодні, коли вона рухалася від Гайд-парку до посольства США у Воксхоллі.

Є припущення, що ця цифра може бути більшою.

Інформаційне агентство PA цитує слова одного з організаторів протесту, який звернувся до натовпу через систему гучномовців у Найн-Елмс, заявивши, що за останніми оцінками до демонстрації приєдналося «понад 800 000» людей.

За даними BBC, безсумнівним є те, що сьогоднішня акція протесту була найбільшою демонстрацією у Великій Британії з початку війни Ізраїлю та Гази минулого місяця.

Проти ходи виступили праворадикали. Відбулись сутички з поліцією. Було поранено дев'ять поліцейських, двоє з яких потребували госпіталізації.

“Надзвичайне насильство з боку правих демонстрантів щодо поліції сьогодні викликало надзвичайне та глибоке занепокоєння”, – сказав представник поліції.

Також повідомляється про 126 затриманих порушників порядку.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, цього тижня один з лідерів ХАМАСу відмовився визнати, що терористи вбивали в Ізраїлі цивільних: “Жінок, дітей та цивільних осіб не атакували”.