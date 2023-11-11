США закликають Пекін вжити жорстких заходів щодо китайських компаній, які допомагають Росії

Уряд США має докази того, що китайські фірми, ймовірно, допомагають у постачанні обладнання для армії Росії в обхід західним санкціям. У Вашингтоні закликають Китай вжити жорстких заходів, інакше це матиме серйозні наслідки.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.

Єллен зазначила, що це питання було піднято під час дводенних зустрічей з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном. Міністерка висловила занепокоєння тим, що обладнання для російських військових, уникає санкцій і потрапляє до Москви.

«Я підкреслила, що компанії не повинні надавати матеріальну підтримку російському оборонно-промисловому сектору і що вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять», — сказала Єллен.

Вона додає, що Вашингтон сповнений рішучості зробити все можливе, щоб зупинити цей потік обладнання, який допомагає Росії вести цю жорстоку та незаконну війну.

Єллен попередила, що будь-які компанії, які допомагають Москві у військових діях, можуть зіткнутися з санкціями.

Міністр фінансів США не уточнила, про які саме китайські компанії йдеться, але додала, що вони є приватними, і сказала, що вона не припускає, що це відбувалося з відома китайського уряду.

Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами та безпілотниками. З початку війни в Україні російські фірми отримали десятки тисяч поставок для військових потреб від Китаю.