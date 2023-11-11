У Саудівській Аравії сьогодні відбудеться саміт лідерів арабських країн та Ірану

Вони вимагатимуть від Тель-Авіву припинити війну в секторі Гази, розпочату ХАМАСом понад місяць тому.

Арабські сусіди Ізраїлю та Іран збираються сьогодні на екстрений саміт у столиці Саудівської Аравії, щоб спільно вимагати від Тель-Авіву припинити війну в секторі Гази, розпочату ХАМАСом понад місяць тому.

Про це пише BBC.

Спочатку Ліга арабських держав планувала зібратися окремо від Організації ісламського співробітництва, але лідери мусульманських країн регіону вирішили зустрітися в одному місці у суботу.

“Спільний саміт має продемонструвати єдність навіть непримиренних суперників в особі Саудівської Аравії (союзника США на Близькому Сході) та Ірану − смертельного ворога США та Ізраїлю, спонсора ХАМАСу, “Хезболли” та єменських хуситів”, − зазначає видання.

Поїздка президента Ірану Ібрагіма Райсі на цей саміт стане його першим візитом до Саудівської Аравії з моменту досягнутої навесні домовленості нормалізувати відносини між країнами після семи років повного розладу.Саудівська Аравія сподівається, що на саміті буде заявлено “єдину колективну позицію, яка відображатиме спільну арабську та ісламську волю щодо небезпечних і безпрецедентних подій, що відбуваються в Газі та на палестинських територіях”, − цитує AFP повідомлення саудівського держагентства.

ХАМАС давно закликає арабів відкрити другий та третій фронт, але досі ніхто не відгукнувся. Навіть перші кандидати на допомогу – ліванська “Хезболла” – обмежилися словесними погрозами та поодинокими вилазками проти північного Ізраїлю. Соратники ХАМАСу із палестинського угрупування “Ісламський джихад” зустріли новину про саміт ісламських країн без ентузіазму.

Нагадаємо, координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Ізраїль погодився призупинити свої операції в північній частині Сектора Гази на чотири години щодня.