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Війна Ізраїлю та ХАМАС вплинула на відносини України з арабським світом, але не негативно, – Єрмак

Арабські країни брали участь у форумі щодо формули миру. 

Війна Ізраїлю та ХАМАС вплинула на відносини України з арабським світом, але не негативно, – Єрмак
Фото: Сайт президента

Війна Ізраїлю та ХАМАС вплинула на відносини України з арабським світом, але голова Офісу президента Андрій Єрмак "не може сказати", що цей вплив негативний. Про це він сказав у інтерв'ю Наталії Мосейчук. 

На саміті української формули миру на Мальті, що відбувся наприкінці жовтня, були представники арабського світу. Зокрема, Катар, Бахрейн, Саудівська Аравія, ОАЕ.

"Мав двосторонні зустрічі з представниками Бахрейну, з представниками Катару", – сказав Єрмак.

За словами Єрмака, арабські країни включаються у формулу миру, а зустріч на Мальті з суто політичної форми стала суто практичною. Обговорювали, зокрема, продовольчу і ядерну безпеку, гуманітарні питання і відновлення територіальної цілісності. 

Голова Офісу президента нагадав, що Катар допоміг у поверненні чотирьох викрадених Росією українських дітей. 

Нагадаємо, що в питанні війни Ізраїлю та ХАМАС Україна дотримується політики "двох держав" – Ізраїлю та Палестини, що живуть поруч у мирі. 

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