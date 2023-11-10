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Єрмак заявив, що Україну ніхто не підштовхує до виборів під час війни, але у влади питали думку щодо них

Голова Офісу президента сказав, що Зеленський має чотири умови для проведення виборів, але процес має бути конституційним. 

Єрмак заявив, що Україну ніхто не підштовхує до виборів під час війни, але у влади питали думку щодо них
Фото: EPA/UPG

Голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Україну ніхто не примушує до проведення виборів під час війни. У інтерв'ю Наталії Мосейчук він сказав, що "ніяких розмов, які можна сприймати як підштовхування, примус до виборів, не чув".

Натомість українській владі ставлять запитання, аби дізнатися ставлення до проведення виборів. Єрмак додав, що США мали вибори під час війни.

Голова Офісу президента нагадав слова Володимира Зеленського про те, що він "не тримається за владу" і готовий до виборів у будь-який законом закріплений час, але є чотири питання. Насамперед вибори мають був визнані світом як демократичні. Також президенту важливо, аби кожен військовий мав право і можливість проголосувати.

"Як це забезпечити – сьогодні не може відповісти ніхто", – сказав Єрмак.

Далі, за його словами, для президента важливо, щоб кожна людина, яка виїхала, мала можливість проголосувати. Четверте – Зеленський не хоче використовувати фінанси країни на вибори, бо гроші потрібні для перемоги.

"Якщо сьогодні наші партнери прийдуть і скажуть, що готові допомогти вирішити всі ці чотири питання, влада в особі президента, вона готова..." – сказав Єрмак, зазначивши, що це можливо тільки у передбаченому Конституцією форматі.

Голова ОПУ запевнив, що сам про вибори не думає, а "всі думки тількі про те, як перемогти".

Якби не повномасштабне вторгнення, парламентські вибори в Україні мали б відбутися цього жовтня. Президентські – навесні 2024 року. Однак закон про воєнний стан прямо забороняє проводити будь-які вибори, як і 83 стаття Конституції. Ще рік тому керівники держави неодноразово наголошували, що вибори під час війни неможливі. Проте влітку 2023-го риторика влади змінилася. Докладно – в матеріалі на LB.ua.

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