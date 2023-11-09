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Кабмін призначив тимчасового керівника Міністерства молоді та спорту

Тимчасово обов'язки виконуватиме заступник міністра Матвій Бідний.

Кабмін призначив тимчасового керівника Міністерства молоді та спорту
Матвій Бідний
Фото: suspilne.media

Кабінет міністрів України під час засідання у четвер призначив виконувача обов'язків міністра молоді та спорту. Ним став заступник міністра молоді та спорту — Матвій Бідний. Про це повідомили у пресслужбі Уряду у Telegram.

"На своєму засіданні 9 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра молоді та спорту на заступника міністра Бідного Матвія Вікторовича", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер Верховна Рада відправила Гутцайта у відставку з посади міністра молоді та спорту. "За" проголосували 243 депутати, "Проти" - 3.

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