Кабмін призначив тимчасового керівника Міністерства молоді та спорту

Кабінет міністрів України під час засідання у четвер призначив виконувача обов'язків міністра молоді та спорту. Ним став заступник міністра молоді та спорту — Матвій Бідний. Про це повідомили у пресслужбі Уряду у Telegram.

"На своєму засіданні 9 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра молоді та спорту на заступника міністра Бідного Матвія Вікторовича", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер Верховна Рада відправила Гутцайта у відставку з посади міністра молоді та спорту. "За" проголосували 243 депутати, "Проти" - 3.