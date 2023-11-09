Верховна Рада відправила Гутцайта у відставку з посади міністра молоді та спорту

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт залишив свою посаду міністра молоді та спорту, повідомляє isport.ua з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Учора, 8 листопада, політик подав у відставку, а вже сьогодні парламент затвердив її.

Верховна Рада проголосувала за відставку. "За" проголосували 243 депутати, "Проти" - 3.

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, що Гутцайт обіймав посаду міністра молоді та спорту з березня 2020 року, а в листопаді 2022 року був обраний президентом НОК України.

Раніше Керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що відставка Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України була пов'язана з тим, що його було призначено головою НОК України.