Суркіс висловився про звільнення Луческу

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував відставку Мірчі Луческу з посади головного тренера та призначення Олександра Шовковского у якості в. о.

"Я дуже вдячний Мірчі Луческу за його роботу у "Динамо". Справа навіть не в тому, що він двічі виводив команду до Ліги чемпіонів та вигравав трофеї, а у його професіоналізмі, досвіді та кроках з вдосконалення роботи клубної системи.

Луческу не тільки досягав результатів, а й виховав багато талановитих гравців - цілий ряд динамівців у збірній Україні пройшли школу цього наставника", - цетує Суркіса клубна прес-служба. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"У Мірчі був повний кредит довіри, ми були готові чекати, поки він побудує нову команду, яку буде боротися за чемпіонство та успішно грати у єврокубках. Але це було його особисте рішення, то ж ми були змушені прийняти таку позицію головного тренера.

Сподіваюсь, що той досвід, який він передав гравцям та тренерському штабу, допоможе нам вийти на новий рівень", - зазначив президент "Динамо".