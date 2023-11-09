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Суркіс висловився про звільнення Луческу

"Луческу мав кредит довіри, але ми були змушені прийняти позицію тренера".

Суркіс висловився про звільнення Луческу
Ігор Суркіс і Мірча Луческу
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував відставку Мірчі Луческу з посади головного тренера та призначення Олександра Шовковского у якості в. о.

"Я дуже вдячний Мірчі Луческу за його роботу у "Динамо". Справа навіть не в тому, що він двічі виводив команду до Ліги чемпіонів та вигравав трофеї, а у його професіоналізмі, досвіді та кроках з вдосконалення роботи клубної системи.

Луческу не тільки досягав результатів, а й виховав багато талановитих гравців - цілий ряд динамівців у збірній Україні пройшли школу цього наставника", - цетує Суркіса клубна прес-служба.

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"У Мірчі був повний кредит довіри, ми були готові чекати, поки він побудує нову команду, яку буде боротися за чемпіонство та успішно грати у єврокубках. Але це було його особисте рішення, то ж ми були змушені прийняти таку позицію головного тренера.

Сподіваюсь, що той досвід, який він передав гравцям та тренерському штабу, допоможе нам вийти на новий рівень", - зазначив президент "Динамо".

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