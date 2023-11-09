Екс-футболістка стала тренером чоловічої "Ворскли" U-19

Колишню футболістку збірної України, багаторазову чемпіонку країни Ію Андрущак офіційно призначено тренером чоловічої команди "Ворскли" U-19, повідомляє sportarena.com.

Андрущак з 2003 по 2023 роки виступала за провідні клуби України – "Легенда" (Чернігів), "Житлобуд-1" та "Житлобуд-2" (Харків), "Ворскла" (Полтава). У складі цих команд вона п’ять разів була чемпіонкою країни, 10 разів вигравала Кубок.

У складі жіночої збірної України Андрущак провела 58 матчів, забила два голи.

Історичний для українського футболу контракт Андрущак із "Ворсклою" U-19 підписано на пів року. Працювати з юнацькою командою молода спеціалістка має право за фактом наявності у неї А-диплома УЄФА.

У нинішньому чемпіонаті серед однолітків "Ворскла" U-19 набрала 13 очок після 13 турів та займає дванадцяту сходинку у турнірній таблиці.