Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
ГоловнаСпорт

Екс-футболістка стала тренером чоловічої "Ворскли" U-19

Вперше жінка-тренер опинилася на чолі української чоловічої команди.

Екс-футболістка стала тренером чоловічої "Ворскли" U-19
Ія Андрущак
Фото: womensfootball.com.ua

Колишню футболістку збірної України, багаторазову чемпіонку країни Ію Андрущак офіційно призначено тренером чоловічої команди "Ворскли" U-19, повідомляє sportarena.com.

Андрущак з 2003 по 2023 роки виступала за провідні клуби України – "Легенда" (Чернігів), "Житлобуд-1" та "Житлобуд-2" (Харків), "Ворскла" (Полтава). У складі цих команд вона п’ять разів була чемпіонкою країни, 10 разів вигравала Кубок.

У складі жіночої збірної України Андрущак провела 58 матчів, забила два голи.

Історичний для українського футболу контракт Андрущак із "Ворсклою" U-19 підписано на пів року. Працювати з юнацькою командою молода спеціалістка має право за фактом наявності у неї А-диплома УЄФА.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У нинішньому чемпіонаті серед однолітків "Ворскла" U-19 набрала 13 очок після 13 турів та займає дванадцяту сходинку у турнірній таблиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies