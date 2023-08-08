Жіноча збірна України з футболу залишилася без головного тренера

Головний тренер жіночої збірної України з футболу Луїс Кортес оголосив на особистій сторінці в Інстаграмі про свій відхід.

У своїй заяві Кортес зазначив, що мав на меті побудувати в Україні амбітний проект, однак через воєнний стан в країні його реалізація стала неможливою.

Зазначимо, що пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) поки що мовчить.

Нагадаємо, Кортес очолив жіночу національну команду України 18 лютого 2021 року. На цій посаді іспанець змінив Наталю Зінченко, яка пішла у відставку.

Контракт Кортеса був розрахований до 31 серпня 2023 року.