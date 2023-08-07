Дві українки зберегли позиції у топ-30 рейтингу WTA

Знову наблизилася до топ-30 Марта Костюк (№32 WTA).

У першій десятці відбулися лише косметичні зміни – полька Іга Швьонтек продовжує лідирувати у світовому рейтингу.

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