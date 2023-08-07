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Дві українки зберегли позиції у топ-30 рейтингу WTA

Першим номером України залишається Світоліна.

Дві українки зберегли позиції у топ-30 рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Фото: btu.org.ua

Жіноча тенісна асоціація (WTA) поновила свій рейтинг.

У першій десятці відбулися лише косметичні зміни – полька Іга Швьонтек продовжує лідирувати у світовому рейтингу.

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна (№26 WTA).

Знову наблизилася до топ-30 Марта Костюк (№32 WTA).

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Рейтинг WTA:

  1. Іга Швьонтек (Польща) – 9490 очок
  2. Аріна Соболенко (Білорусь) – 8746
  3. Джессіка Пегула (США, +1) – 5480
  4. Олена Рибакіна (Казахстан, -1) – 5465
  5. Онс Жабер (Туніс) – 4747
  6. Каролін Гарсія (Франція) – 4685
  7. Корі Гауфф (США) – 3760
  8. Марія Саккарі (Греція, +1) – 3585
  9. Петра Квітова (Чехія, -1) – 3341
  10. Маркета Вондроушова (Чехія) – 3106

...

  • 26. Еліна Світоліна (Україна, +1) – 1578
  • 28. Ангеліна Калініна (Україна) – 1567
  • 32. Марта Костюк (Україна, +2) – 1300
  • 44. Леся Цуренко (Україна, +2) – 1122
  • 87. Катерина Байндль (Україна, +11) – 728
  • 127. Дар'я Снігур (Україна) – 590.
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