Дві українки зберегли позиції у топ-30 рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) поновила свій рейтинг.
У першій десятці відбулися лише косметичні зміни – полька Іга Швьонтек продовжує лідирувати у світовому рейтингу.
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна (№26 WTA).
Знову наблизилася до топ-30 Марта Костюк (№32 WTA).
Рейтинг WTA:
- Іга Швьонтек (Польща) – 9490 очок
- Аріна Соболенко (Білорусь) – 8746
- Джессіка Пегула (США, +1) – 5480
- Олена Рибакіна (Казахстан, -1) – 5465
- Онс Жабер (Туніс) – 4747
- Каролін Гарсія (Франція) – 4685
- Корі Гауфф (США) – 3760
- Марія Саккарі (Греція, +1) – 3585
- Петра Квітова (Чехія, -1) – 3341
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 3106
...
- 26. Еліна Світоліна (Україна, +1) – 1578
- 28. Ангеліна Калініна (Україна) – 1567
- 32. Марта Костюк (Україна, +2) – 1300
- 44. Леся Цуренко (Україна, +2) – 1122
- 87. Катерина Байндль (Україна, +11) – 728
- 127. Дар'я Снігур (Україна) – 590.