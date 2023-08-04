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Іванчук і Пономарьов зіграють тай-брейк у 2-му раунді Кубка світу з шахів

Форум проходить у Баку.

Іванчук і Пономарьов зіграють тай-брейк у 2-му раунді Кубка світу з шахів
Фото: Twitter

У столиці Азербайджану Баку триває один з головних шахових турнірів року - Кубок світу-2023, в якому приймає участь відомий український гросмейстер Василь Іванчук.

У 2-го раунді турніру 54-річний уродженець Тернопільщини зіграв унічию дві партії з представником Чилі Крістобалем Енрікесом Вільягрою, і сьогодні пройде тай-брейк із вкороченим контролем часу.

У другому раунді програв та вибув із боротьби співвітчизник Василя Юрій Кузубов.

Інший українець Антон Коробов, вигравши першу партію, програв другу, і в його матчі ситуація зрівнялася. Андрій Волокітін та Руслан Пономарьов зіграли свої другі партії внічию і теж готуються до тай-брейку.

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У жінок Анна Музичук виграла у суперниці з Франції та вийшла до 1/16 фіналу на іншу українку Анну Ушеніну, екс-чемпіонку світу.

В українському дербі між Марією Музичук та Анастасією Рахмангуловою перемогла більш досвідченіша Марія (1,5:0,5).

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