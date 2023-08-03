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НОК визначив найкращих спортсменів та тренерів України у липні

Ольга Харлан названа найкращою, серед юних спортсменів – Олександр Желтяков

НОК визначив найкращих спортсменів та тренерів України у липні
Фото: НОК

У НОК України визначили найкращих спортсменів та тренерів липня 2023 року, повідомляє sport.ua.

Враховуючи досягнення атлетів на провідних міжнародних змаганнях, а також їх активну громадянську позицію, найкращою спортсменкою місяця обрано фехтувальницю Ольгу Харлан.

Найкращим юним спортсменом липня став Олександр Желтяков – дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи з плавання серед юніорів (100 м, 200 м, 50 м на спині).

Найкращим тренером юного спортсмена липня 2023 року визнано Олександра Кулика – особистого тренера Олександра Желтякова.

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Церемонія нагородження переможців конкурсу найкращого спортсмена місяця відбудеться у четвер, 10 серпня, в Олімпійському домі.

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