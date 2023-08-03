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УАФ звернулася до УЄФА із проханням відсторонити з організації представників РФ

В органах європейського футбольного союзу перебуває 15 росіян.

УАФ звернулася до УЄФА із проханням відсторонити з організації представників РФ
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА з офіційним листом, в якому просить розглянути ситуацію щодо присутності в органах європейського футбольного союзу представників Росії, повідомляється на офіційному сайті УАФ.

"Аби дотримуватися гуманітарних цінностей та справедливості, притаманних європейській футбольній сім'ї, а також щоб забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників Росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість відсторонити представників терористичної держави від своїх обов'язків в УЄФА", - зокрема, йдеться в листі УАФ.

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