УАФ звернулася до УЄФА із проханням відсторонити з організації представників РФ

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА з офіційним листом, в якому просить розглянути ситуацію щодо присутності в органах європейського футбольного союзу представників Росії, повідомляється на офіційному сайті УАФ.

"Аби дотримуватися гуманітарних цінностей та справедливості, притаманних європейській футбольній сім'ї, а також щоб забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників Росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість відсторонити представників терористичної держави від своїх обов'язків в УЄФА", - зокрема, йдеться в листі УАФ.