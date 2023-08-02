В Афінах на стадіоні "Аполостос Ніколаїдіс" пройшов матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між місцевим "Панатінаїкосом" та "Дніпром-1".

Нагадаємо, дніпрянам у цьому поєдинку довелося вирішувати непросте завдання з ліквідації гандикапу у два м'ячі, отриманого у першому матчі у Кошице (1:3).

І після чверті години гри завдання підопічних Олександра Кучера стало практично нездійсненним – словенський легіонер господарів Андраж Шпорар відкрив рахунок у матчі – 1:0.

Щоправда, за 9 хвилин Артем Довбик відновив статус-кво -1:1.

А на 9-й хвилині другого тайму Едуард Сарапій вивів гостей уперед і вдихнув у дніпрян промінь надії – 1:2.

Але через 16 хвилин той самий Шпорар своїм дублем тривіально загасив цей промінь – 2:2.

Зазначимо, що на 75-й хвилині Володимир Танчик отримав пряму червону картку та залишив дніпрян догравати матч у меншості.

Оновлення. Огляд матчу "Панатінаікос" - "Дніпро-1".

І "Дніпро-1" вирушає до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи на рандеву з празькою "Славією".