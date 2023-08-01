Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
ГоловнаСпорт

Вісім футболістів "Дніпра-1" можуть пропустити матч із "Панатінаїкосом" через отруєння, - ЗМІ

Представники делегації українського клубу відчули нездужання напередодні поєдинку у відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів.

Вісім футболістів "Дніпра-1" можуть пропустити матч із "Панатінаїкосом" через отруєння, - ЗМІ
Фото: scdnipro1.com.ua

Увечері 31 липня в Афінах відчули нездужання 15 представників "Дніпра-1", з них вісім - футболісти, повідомляє sportarena.com.

Їхня участь у поєдинку у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Панатінаїкоса" під великим питанням.

Симптоми отруєння відчули навіть ті представники делегації українського клубу, які не вечеряли в готелі разом із командою, а лише пили воду та їли фрукти, надані приймаючою стороною в роздягальні. "Дніпро-1" зараз проводить розслідування причин того, що сталося.

Матч-відповідь "Дніпра-1" і "Панатінаїкоса" відбудеться сьогодні в Афінах. Початок матчу – о 20:30 за Києвом.

Підписуйтесь на наш Google News

У першому матчі у Кошице "Дніпро-1" програв з рахунком 1:3.

Переможець пари "Дніпро-1" - "Панатінаїкос" зіграє з "Марселем" українця Руслана Малиновського у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ. Команда, що програє, зустрінеться з празькою "Славією" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies