Вісім футболістів "Дніпра-1" можуть пропустити матч із "Панатінаїкосом" через отруєння, - ЗМІ

Увечері 31 липня в Афінах відчули нездужання 15 представників "Дніпра-1", з них вісім - футболісти, повідомляє sportarena.com.

Їхня участь у поєдинку у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Панатінаїкоса" під великим питанням.

Симптоми отруєння відчули навіть ті представники делегації українського клубу, які не вечеряли в готелі разом із командою, а лише пили воду та їли фрукти, надані приймаючою стороною в роздягальні. "Дніпро-1" зараз проводить розслідування причин того, що сталося.

Матч-відповідь "Дніпра-1" і "Панатінаїкоса" відбудеться сьогодні в Афінах. Початок матчу – о 20:30 за Києвом.

У першому матчі у Кошице "Дніпро-1" програв з рахунком 1:3.

Переможець пари "Дніпро-1" - "Панатінаїкос" зіграє з "Марселем" українця Руслана Малиновського у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ. Команда, що програє, зустрінеться з празькою "Славією" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.