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"Шахтар" підписав чергового бразильця

Тренд на південноамериканців "гірниками" відновлено.

"Шахтар" підписав чергового бразильця
Егіналду
Фото: "Шахтар"

Вінгер молодіжної збірної Бразилії Егіналду став гравцем "Шахтаря", повідомляє офіційний сайт "гірників".

18-річний півзахисник підписав угоду з чемпіоном України до 30 червня 2028 року.

Егіналду починав професійні виступи в бразильському клубі "Артсул", 2022 року перейшов до ФК "Васко да Гама", за головну команду якого провів 29 матчів і забив 3 м’ячі. У сезоні-2023 взяв участь у 11 поєдинках у всіх турнірах (4 гри в чемпіонаті Бразилії, 1 – у Кубку Бразилії, 6 – у чемпіонаті й Кубку Каріока).

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У складі молодіжної збірної Бразилії (U20) дебютував 10 вересня 2022 року в товариській зустрічі з Узбекистаном і на сьогодні провів 3 матчі. Учасник молодіжного чемпіонату світу 2023 року.

Нагадаємо, раніше у липні "гірники" підписали 21-річного бразильського захисника Педріньйо.

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