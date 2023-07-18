Сьогодні у рамках товариської зустрічі "Шахтар" у Амстердамі на Sportcomplex De Toekomst, який вміщує до 2 тис. уболівальників, грав проти місцевого "Аякса".

Матч завершився перемогою нідерландської команди з рахунком 3:0.

Усі голи були забиті в середині першого тайму. Мохаммед Кудус відкрив рахунок з пенальті на 19-й хвилині, на 32-й Стівен Бергвейн подвоїв перевагу господарів, а через 2 хвилини Кудус оформив свій дубль у поєдинку.

Зазначимо, що ексчемпіон Нідерландів повністю переграв чемпіона України. Господарі завдали 15 ударів по воротам суперника, з яких 7 – у площину, "Шахтар" – лише 7, з яких 3 у площину; володіння м'ячем – 61 на 39 також на користь "Аякса", кутові – 7:2.

Highlights матчу.

Нагадаємо, 13 липня у контрольному матчі в рамках підготовки до нового сезону "Шахтар" також розгромно поступився грецькому АЕКу - 2:5.