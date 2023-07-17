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Сезон-2023/24 УПЛ розпочнеться без уболівальників

Аналогічно - і змагання ПФЛ.

Сезон-2023/24 УПЛ розпочнеться без уболівальників
Фото: upl.ua

Новий сезон українського професійного футболу розпочнеться за порожніх трибун, повідомляє sportarena.com.

Попередньо, питання про допуск уболівальників на трибуни у матчах УПЛ та ПФЛ не порушуватиметься в УАФ до середини осені.

Нагадаємо, що сезон-2022/23 в УПЛ та ПФЛ пройшов без глядачів на трибунах. При цьому низка клубів неодноразово була помічена у пропуску вболівальників на стадіони, після чого КДК УАФ накладав на клуби штрафні санкції.

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Сезон-2023/24 УВПЛ розпочнеться 28 липня. Цього ж дня розпочнеться і сезон у Першій лізі. Друга ліга стартує тижнем пізніше – 6 серпня.

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