Сезон-2023/24 УПЛ розпочнеться без уболівальників

Новий сезон українського професійного футболу розпочнеться за порожніх трибун, повідомляє sportarena.com.

Попередньо, питання про допуск уболівальників на трибуни у матчах УПЛ та ПФЛ не порушуватиметься в УАФ до середини осені.

Нагадаємо, що сезон-2022/23 в УПЛ та ПФЛ пройшов без глядачів на трибунах. При цьому низка клубів неодноразово була помічена у пропуску вболівальників на стадіони, після чого КДК УАФ накладав на клуби штрафні санкції.

Сезон-2023/24 УВПЛ розпочнеться 28 липня. Цього ж дня розпочнеться і сезон у Першій лізі. Друга ліга стартує тижнем пізніше – 6 серпня.