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"Верес" оголосив ім'я нового головного тренера

Ним став Сергій Лавриненко.

"Верес" оголосив ім'я нового головного тренера
Фото: НК "Верес"

Наглядова рада народного клубу "Верес" сьогодні підтримала рішення доручити генеральному директору підписати контракт із Сергієм Лавриненком, який має стати новим головним тренером "червоно-чорних", повідомляє клубна пресслужба.

Упродовж кар‘єри футболіста Лавриненко виступав за кропивницьку "Зірку", "Миколаїв", запорізький "Металург".

У тренерській кар’єрі 48-річний Лавриненко очолював "Зірку" і петровський "Інгулець". Тож робота з "Вересом" буде його першим досвідом поза кіровоградською областю.

Напередодні "Верес" розлучився з Юрієм Віртом, під чиїм керівництвом клуб фінішував у зоні стикових матчів, однак зберіг прописку в УПЛ за результатами протистояння із запорізьким "Металургом".

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