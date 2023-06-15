Калініна та Снігур вилетіли в 1/8 фіналу.

У 1/8 фіналу трав'яного турніру WTA Nottingham Open відбулася дуель українських та британських тенісисток.

Спочатку на корт вийшли Дар'я Снігур (№157 WTA) і Кеті Бултер (№126 WTA). Поєдинок завершився перемогою господарки - 7:5, 6:3.

Також у двох сетах програла свій поєдинок перша ракетка України Ангеліна Калініна (№25 WTA). Її суперницею була Гаррієт Дарт (№143 WTA).

Незважаючи на те, що суперниць розділяли понад сто рейтингових місць, перемогу здобула менш рейтингова Дарт. Причому у першому сеті Калініна отримала ганебну "баранку" – 0:6. Другий сет проходив більш рівно, але і він завершився на користь британки - 5:7.