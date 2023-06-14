Організатори ІІІ Європейських ігор опублікували ілюстрацію з новими медалями, які вручать призери турніру в Кракові.

Медалі розробила компанія Beller у співпраці з дизайнером Клаудією Голащік. В нагородах об'єднані історія Олімпійських ігор і польська історія.

Під час Європейських ігор розіграють 253 комплекти нагород в 26 видах спорту.

Головні континентальні змагання пройдуть в Кракові з 21 червня по 2 липня. Також змагання приймуть низка міст Малопольського воєводства. Усі олімпійські види спорту, які проводяться на Європейських іграх-2023, нададуть можливості для кваліфікації на літні Олімпійські ігри 2024 року у Парижі.

Нагадаємо, організатори Ігор у Кракові відмовили російським і білоруським спортсменам в участі у форумі.