Реакція Реброва на нічию з Німеччиною

Напередодні у Бремені на "Везерштадіоні" відбувся дебют збірної України під керівництвом Сергія Реброва.

Дебют виявився яскравим. У протистоянні з 4-разовим чемпіоном світу Німеччиною "синьо-жовті" здобули нічию – 3:3. Хоча це швидше Бундестім вирвала нічию, до 83-ї хвилини програючи 1:3 і зрівнявши рахунок уже в компенсований час.

Після матчу головний тренер національної збірної України виступив на прес-конференції.

"Ми намагалися на кожну позицію створити конкуренцію. Випали ці гравці, але до них немає жодних питань із приводу тренувального процесу. Треба було вирішувати, але я впевнений, що вони все розуміють. Ці гравці готуватимуться до офіційних матчів.

Чи є успіхом зіграти — 3:3 з Німеччиною? Це неофіційна гра. Я вважаю, що ми створювали достатньо моментів, могли забивати навіть більше", - цетує Реброва пресслужба УАФ.

"Кілька замін були плановими. Наприкінці ми залишили дві й використали їх під завісу матчу. Миколенко казав, що трохи відчуває коліно. У випадку з останніми двома замінами ми дивилися по ситуації на полі.

Я вдячний гравцям, уболівальникам, які прийшли на стадіон, — ми відчували їхню підтримку, це було дуже важливо. Ми відчували підтримку ЗСУ. Ця гра була важливою для України, я дуже вдячний господарям. Для мене особисто це важливий матч, він перший. Я радий, що хлопці серйозно поставилися до гри. Я вважаю, що ми показали гідний результат.

Повторюся, це важливий матч для України. Ми всі вдячні Німеччині за підтримку нашої країни у війні з агресором, за цю зустріч", - зазначив керманич збірної.

Огляд матчу Німеччина - Україна.