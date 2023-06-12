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Стамбульські стюарти намагалися відібрати у фана прапор України на фіналі Ліги чемпіонів

"МанСіті" вперше в історії виграв Лігу чемпіонів.

Стамбульські стюарти намагалися відібрати у фана прапор України на фіналі Ліги чемпіонів
Фото: Telegram

На вихідних у Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" пройшов фінал Ліги чемпіонів-2022/23 між "Манчестером Сіті" та "Інтером".

Завдяки єдиному голу у матчі, забитому Родрі на 68-й хвилині, "МанСіті" вперше в історії виграв цей престижний трофей.

Варто зазначити, що під час поєдинку виник конфлікт між стюартами та одним із фанів англійської команди. Службовці стадіону намагалися відібрати прапор України, який уболівальник вивісив на трибуні. Сам фан під час розмови з охороною стадіону наголосив, що до прапора Палестини вони чомусь жодних претензій не мають.

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