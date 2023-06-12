Напередодні на стадіоні футбольного клубу "Сассуоло" "Мапеї - Читта-дель-Тріколорі" відбувся стиковий матч за право залишитися в Серії А між "Вероною" та "Спецією", які посіли у чемпіонаті 17-е та 18-е місце відповідно.

Матч завершився перемогою веронців – 3:1.

Усі голи були забиті у першій половині зустрічі. На м'яч Марко Фараоні (5-а хвилина) "Спеція" відповіла влучним ударом Ітана Ампаду (15). А потім дублем відзначився Сіріль Нґонґе.

Не менш цікавий сюжет команди розіграли і у другому таймі.

Спочатку той самий Фараоні, на 68-й хвилині, рятуючи свою команду від вірного гола, рукою виніс м'яч з лінії воріт, за що відразу отримав від рефері Данієле Орсато червону картку. Але М'Бала Нзола пенальті не реалізував.

"Спеція", у складі якої в середині другого тайму на заміну вийшов Віктор Коваленко, мала ще низку гольових моментів, але врятувати матч не змогла та вилетіла до Серії В.

Highlights матчу "Верона" - "Спеція".