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Ексклуб Шевченка повернувся до Серії А

"Дженоа" з наступного сезону виступатиме у найвищому дивізіоні.

Ексклуб Шевченка повернувся до Серії А
Фото: EPA/UPG

У рамках 36-го туру Серії В "Дженоа" приймала "Асколі" і здобула мінімальну перемогу – 2:1, що дало "грифонам" змогу забезпечити підвищення до вищого дивізіону.

Генуезький клуб влаштував феєричне шоу на честь виходу до Серії А, повідомляє isport.ua. Фанати мали змогу танцювати та гуляти просто по полю, проте основна тусовка відбулася на вулицях міста.

Футболісти "Дженоа" разом із фанатами святкували просто на вулиці, проїжджаючи в автобусі. Уболівальники палили фаєри, співали пісні та веселилися.

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Примітно, що пресслужба клубу зафіксувала гуляння міста прямо на дрон, який кружляв навколо всієї Генуї.

Нагадаємо, що "Дженоа" торік залишив Серію А. Тоді український фахівець Андрій Шевченко працював на посаді головного тренера впродовж двох місяців у 2022 році, а потім був звільнений. На чолі команди Шевченко провів 11 матчів, у яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию і зазнав сім поразок.

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