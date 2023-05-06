Фєдіна завоювала “срібло” на етапі Кубка світу з артистичного плавання у Монпельє

Марта показала другий результат у технічній програмі.

Українка Марта Фєдіна здобула срібну медаль на етапі Кубка світу з артистичного плавання у французькому Монпельє, повідомляє sportarena.com.

Марта посіла друге місце у сольній технічній програмі. Українка набрала 263.3083 бали, поступившись лише японці Юкіко Інуї.

Нагадаємо, у березні Фєдіна здобула “золото” у технічному соло на етапі Кубка світу в канадському Маркемі. Українка з новою програмою обійшла Інуї на 2,5 бали.

Змагання у Монпельє відбуваються з 5 по 7 травня. У суботу також виступлять українки Владислава та Марина Алексіїві у довільній програмі дуетів.