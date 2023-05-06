Україна завоювала перше "золото" на етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільба з лука

Українська команда лучниць у складі Дар'і Коваль, Ірини Коннової і Ольги Чеботаренко завоювала золоту медаль на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука, який проходить в Чатежі (Словенія).
🇺🇦🏹🥇Золото на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука у м.Чатеж (Словенія).— НОК України (@OlympicUA) May 5, 2023
👏Вітаємо кадеток: Дар'ю Коваль, Ірину Коннову та Ольга Чеботаренко. #НОК #Україна #УкраїнськийСпорт #Ukraine #UkrainianSport #стрільбазлука #archery pic.twitter.com/QvuR0J7fxt
Всього у збірної України три медалі – "золото" і дві "бронзи".
Змагання триватимуть до 6 травня.