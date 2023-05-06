Україна завоювала перше "золото" на етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільба з лука

Для "синьо-жовтих" це третя медаль на змаганнях.

Українська команда лучниць у складі Дар'і Коваль, Ірини Коннової і Ольги Чеботаренко завоювала золоту медаль на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука, який проходить в Чатежі (Словенія).

Всього у збірної України три медалі – "золото" і дві "бронзи".

Змагання триватимуть до 6 травня.