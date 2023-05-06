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Український тандем став срібним призером етапу Кубка світу зі стрибків у воду

Середа та Болюх завоювали срібну медаль у Монреалі.

Український тандем став срібним призером етапу Кубка світу зі стрибків у воду
Олексій Середа та Кирило Болюх
Фото: Facebook

Український дует Олексій Середа та Кирило Болюх стали срібними призерами Кубка світу зі стрибків у воду, який проходить в канадському Монреалі.

Наші спортсмени в синхронних стрибках з 10-метрової вежі набрали 412.74 бала та поступилися лише китайському тандему Хао Янг/Джунджі Ліан.

Кубок світу зі стрибків у воду. Монреаль. Синхронні стрибки, 10 метрів. Чоловіки.

  1. Китай – 456.72
  2. Україна – 412.74
  3. Великобританія – 403.98.
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Нагадаємо, в квітні Середа і Болюх стали бронзовими призерами етапу Кубка світу в Сіані (Китай).

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