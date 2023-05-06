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Наші спортсмени повинні бути на Олімпіаді, піднімати український прапор, а росіяни – сидіти вдома, - Беленюк

А зараз є перспектива зворотного.

Наші спортсмени повинні бути на Олімпіаді, піднімати український прапор, а росіяни – сидіти вдома, - Беленюк
Жан Беленюк
Фото: desporter

Єдиний український олімпійський чемпіон Токіо-2020 та народний депутат України Жан Беленюк в інтерв'ю YouTube-каналу "DW Української" поділився думкою з приводу перспектив участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024 в Парижі.

"Однозначно хотів б, щоб українські спортсмени все-таки поїхали на Олімпіаду. Повірте мені, я сам спортсмен, для кожного Олімпійські ігри – це найважливіший старт в житті. Кожен спортсмен хоче потрапити на Олімпіаду, виступити, уявити свою країну. Кожен спортсмен мріє про те, щоб отримати олімпійську медаль.

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Я впевнений, що наші спортсмени повинні бути на Олімпіаді, піднімати український прапор, а росіяни – сидіти вдома з білорусами. На жаль, ситуація абсолютно повернулася догори дном, і зараз є перспектива, що росіяни можуть бути на цих змаганнях, а українці будуть сидіти вдома. Хоча ще недавно перспектива була зовсім інша", - журиться Беленюк.

Раніше він заявляв, що потрібно надати право всім федераціям вирішувати самостійно – брати участь в змаганнях з росіянами чи ні.

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