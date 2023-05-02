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МОК допомагатиме українським спортсменам, які всупереч забороні ухвалять рішення брати участь у турнірах, - Беленюк

Щодо заборони нашим атлетам змагатися із росіянами виникла дискусія в суспільстві.

МОК допомагатиме українським спортсменам, які всупереч забороні ухвалять рішення брати участь у турнірах, - Беленюк
Жан Беленюк
Фото: desporter

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк в інтерв'ю YouTube-каналу DW Ukrainianрозповів про реакцію МОК на наказ Міністерства молоді та спорту України про заборону делегаціям національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також паралімпійським збірним брати участь в міжнародних турнірах, до яких допущені росіяни і білоруси.

"Мені складно сказати, що про це думають в світі. Я чітко бачив реакцію МОК на це рішення – вони будуть допомагати спортсменам, які всупереч забороні ухвалять рішення брати участь в змаганнях. Я так розумію, що буде якась фінансова підтримка. Нюансів не знаю, але вони декларують, що будуть підтримувати подібних спортсменів", - впевнений Беленюк.

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"Я бачу в цьому спробу вбити клин між українськими спортсменами і спортивною владою. Вони розцінюють подібні постанови як втручання в автономію спорту. Це фундаментальний принцип в олімпійській хартії про те, що спорт повинен бути автономним.

Єдиним суб'єктом комунікації між державою і МОК повинен бути НОК. Всі заяви, які ми робили на базі українського парламенту, сприймаються МОК як втручання в автономію. І вони про це не раз вказували", - зазначив нардеп.

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