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Асист Циганкова допоміг "Жироні" здобути чергову перемогу

Каталонці рвуться до єврокубків.

Асист Циганкова допоміг "Жироні" здобути чергову перемогу
"Жирона"
Фото: EPA/UPG

У заключному матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги клуб українця Віктора Циганкова "Жирона" зустрічалася у Севільї з однойменним клубом.

Поєдинок сусідів за турнірною таблицею завершився, незважаючи на підсумковий рахунок, важкою перемогою гостей – 2:0.

Приклав руку до перемоги каталонців і Циганков. На 55-й хвилині українець тонкою передачею у штрафному майданчику господарів знайшов автора покеру в недавньому протистоянні з "Реалом" (4:2) Валентина Кастельяноса, який своїм влучним ударом під поперечину подвоїв перевагу "Жирони".

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Автор асиста і автор гола
Фото: EPA/UPG
Автор асиста і автор гола

Зазначимо, що після успіху в столиці Андалусії каталонці знаходяться лише за три очки від зони єврокубків.

Нагадаємо, трансфер Циганкова було здійснено в середині січня, коли "жирондинці" знаходилися лише за п'ять очок від зони вильоту.

Прогрес команди вражаючий.

Огляд матчу "Севілья" - "Жирона".

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