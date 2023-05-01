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IBA допустила росіян до участі у Європейських іграх

Поляки раніше заявляли, що не хочуть бачити у себе атлетів РФ.

IBA допустила росіян до участі у Європейських іграх
Фото: матч TV

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) включила в список російських і білоруських боксерів, які можуть бути допущені до участі в Європейських іграх, які пройдуть в Кракові (Польша). 

Це відбулося після того, як на початку цього місяця IBA звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із закликом скасувати статус Європейських ігор як відбірний турнір до Олімпійських ігор-2024.

"IBA бореться за справедливі шанси для кожного зі своїх спортсменів, що є наріжним каменем для будь-яких змагань. Ми повинні захищати наших спортсменів.

Ми серйозно ставимося до своєї роботи і не будемо терпіти, щоб перешкодити зусиллям наших спортсменів, а результати змагань ігнорувалися", - цетує генерального секретаря IBA Джорджа Еролімпоса Inside The Games.

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Нагадаємо, раніше влада Польщі повідомила, що не допустить спортсменів з Росії і Білорусі.

Президентом IBA залишається росіянин Умар Кремльов.

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